Žárlivý expřítel jí polil obličej kyselinou, modelka na život nerezignovala. Takhle jí to dnes sluší na červeném koberci

Gessica Notaro v roce 2017 a nyní Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Svou odvahu prokázala už nedlouho po útoku, když vystoupila v televizním pořadu, kde se divákům rozhodla ukázat popálený obličej, přestože ji moderátor upozornil, že to dělat nemusí. „Chci, abyste viděli, co mi udělal. To není láska,“ odpověděla tehdy Notaro.

Modelka se v Itálii stala symbolem boje proti násilí páchanému na ženách a dnes se aktivně účastní společenského dění. Naposledy ji fanoušci mohli vidět na filmovém festivalu v Benátkách, kam dorazila na premiéru filmu Le Sorelle Macaluso. „Nejsem tak silná, jak to vypadá. Jsem hrozný hypochondr, ale když se vám stane něco vážného, máte na výběr mezi životem a smrtí. A já si vybrala život,“ říká dnes třicetiletá žena.

Její expartner byl za útok kyselinou a také stalking, který neštěstí předcházel, odsouzen k 15 letům vězení. ■