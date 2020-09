Gabriela Koukalová se rozvádí a fanoušci mají jasno. Slova o tom, jak jen září, kritika jejího ex i povzbuzení od Havlové

Gabriela Koukalová se rozvádí s Petrem Koukalem. Michaela Feuereislová

„Vzhledem k tomu, že jsme dva rozumní lidé a mluvíme spolu, doufám, že se i po oficiálním rozhodnutí odejít z manželství dokážeme domluvit a pokračovat v přátelském duchu,“ naznačila v prohlášení Koukalová, že na sebe s manželem nechtějí házet špínu.

Informace ihned vzbudila zájem fanoušků.

Řada z nich si myslí, že jí rozchod prospěl, protože poslední měsíce celá září. A někteří se ne moc hezky vyjadřovali k jejímu ex.

„Mně přijde, že jste nyní veselejší, přeji hodně štěstí v dalším životě, on ten pravý přijde,“ napsala jí jedna z fanynek. A další lidé se přidávali.

„Gábi, ať jsi šťastná!! Vím to už dávno, člověk to pozná, vycítí, neboť teď už jsi to zase Ty. Šťastná, výjimečná a vtipná Gábi,“ zněl jeden z mnoha komentářů.

V nedávném rozhovoru pro Gábina ještě o rozchodu mlžila.

Super.cz

Našli se i tací, kteří se do Petra Koukala naváželi. „Gábi, je to vůl, takovou ženu krásnou, hodnou, milou, veselou, úspěšnou, pracovitou, by měl na rukách nosit. To nemůžu pochopit. Tobě přeji, ať si najdeš někoho, kdo si tě bude vážit a milovat a jemu pěknou mrchu,“ nebral si servítky fanoušek.

„Byl to blbec, stačilo mi prohlášení jeho bývalé partnerky,“ narážel jeden komentář na Koukalovu ex Lucii Šilhánovou, jež ho veřejně označila za manipulátora.

ČTĚTE TAKÉ: Sexy fotkami v bikinách vzbudila pozdvižení: Gabriela Koukalová je z reakcí fanoušků v šoku

„Chápu tě, Gábi, a přeju ti hodně štěstí v dalším životě,“ povzbudila bývalou sportovkyni fanynka. A Koukalová se dočkala i podpory od bývalé první dámy. Dagmar Havlová (67) jí poslala na povzbuzení tři emotikony kytiček. ■