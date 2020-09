Hokejový playboy Petr Nedvěd mlží, jeho krásná Nicole konečně kápla božskou! Takhle vypadala jejich svatba

Petr Nedvěd si vzal přítelkyni Nicole. Foto: Instagram N. Volfové

„Spekulace nechám na novináře,“ řekl Super.cz Nedvěd a nekomentoval ani to, že si Nicole na Instagramu změnila příjmení z Volfová na Nedvědová. "Tam se toho vejde," usmíval se.

Petr Nedvěd o svatbě dlouho mlžil

Super.cz

To jeho dnes už žena Nicole se rozhodla, že v tom udělá jasno. "Svatba se konala zhruba dva měsíce zpátky. Proběhla v Česku a byla malá – jen my a svědci,“ prozradila Nicole Blesku.

Na svatbě nebyli ani rodiče. "V jedné vteřině jsme si řekli, že to uděláme, a tak jsme to udělali. Ani rodiče nebyli na obřadu přítomni. Vše se dozvěděli až později,“ překvapuje modelka.

Proč se na rozdíl od manžela rozhodla, že o svatbě dá světu vědět? "Už nějakou dobu jsem to příjmení nesla a říkala si, že bych chtěla, aby to věděli lidi kolem,“ přiznala nevěsta. „Štvalo mě, že to nikdo neví a chtěla jsem se trošku ukázat, že jsem manželka,“ dodala Nicole. ■