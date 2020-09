Tomáš Klus se ostříhal dohola. Parťák z kapely bojuje se zákeřnou rakovinou

Tomáš Klus Foto: Instagram T. Kluse

Kytarista z kapely Tomáše Kluse (34) Jiří Kučerovský má rakovinu a podstupuje chemoterapie. V boji se zákeřnou chorobou mu pomáhá nejen rodina, ale i jeho přátelé z kapely, kteří si nechali solidárně oholit hlavu. A to včetně Tomáše Kluse, který se pyšnil delšími vlasy.

Krásné gesto sympatického kytaristu dojalo. „Někteří kolegové hudebníci občas něco podobného píšou. Kapela je moje druhá rodina. Tohle ale hned tak někdo nepřebije. To je furt covid, covid a pak chytnete normální rakovinu. A po chemoterapii vám slezou vlasy,“ napsal na sociální síti Kučerovský, který zveřejnil fotku kapely, jejíž členové se nechali ostříhat dohola.

Hudebník zároveň apeluje na prevenci. „Taky jsem si říkal, jestli se nestat tváří nějaké kampaně „sahejte si na koule“. Ale došel jsem k závěru, že to je to první, co každý muž udělá, když se ocitne sám před televizí. Ale zase chápu, že pro mladou generaci je televize mrtvé médium,“ míní kytarista.

S oholením hlavy jeho kamarád Tomáš Klus neváhal. „Jeden za všechny, všichni za jednoho. Nás nedostanou, jako jedna rodina,“ okomentoval snímky dohola ostříhané kapely Tomáš Klus, jenž věří že jeho parťák a velký kamarád boj s rakovinou vyhraje. ■