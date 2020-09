Další potomek u Miroslava Etzlera (55) nepřipadá v úvahu. Nechce měnit plíny sobě i miminku

Koronavirovou pauzu uvítal, mohl si užít víc času s dvouletým synkem. Super.cz

„Odpočinkově a nejen léto, už od března. Covid nám zavřel divadla, ale musím říct, že mi to celkem vyhovuje, mám malého syna a jsem poměrně dost pracovně vytížený člověk, tak teď na něj mám dost času,“ řekl Super.cz herec před natáčením talk show 7 pádů Honzy Dědka, kde byl hostem.

I přesto, že z předchozích vztahů má tři dospělé děti, se před dvěma lety stal tatínkem počtvrté a s partnerkou Helenou přivítali na světě syna Samuela. Na dalšího potomka už si ale netroufá. Zavtipkoval o tom, že by nechtěl měnit plíny sobě i případné další ratolesti.

„Je mi 55 let, myslím si, že to není úplně optimální věk pro tátu. Mě ani neděsí to, že bych to fyzicky nezvládal, to není problém, ale může se cokoliv stát. Mně táta zemřel, když mi bylo 14 a není to nic moc, takže dalšího potomka v žádném případě,“ prohlásil Miroslav rozhodně. ■