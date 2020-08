Hlasy Prostřena po letech spolu na veřejnosti: Takhle to Václavu Vydrovi s Janou Bouškovou slušelo na filmové premiéře

Václav Vydra a Jana Boušková vyrazili na filmovou premiéru. Profimedia.cz

Pár tvoří už sedmatřicet let, tím pádem patří Václav Vydra (64) a Jana Boušková k nejstabilnějším dvojicím v českém šoubyznysovém rybníčku. Na to, abychom je někde potkali společně, jsme si ale museli počkat hodně dlouho.

Asi bychom museli zajít do studia primáckého Prostřena, kde hlasy manželského páru zaznívají v roli komentátorů děje, aby to bylo častěji. Vydra s Bouškovou jiné společné projekty často nemají a do společnosti obvykle nevyrážejí. Když už, tak každý zvlášť. Jana se objevila například na představení muzikálu Kvítek mandragory. Když už se někde ukáže Václav, nejraději ze všeho mluví o svých milovaných koních.

Proto nás příjemně překvapilo, když se manželé po dlouhé době objevili spolu. Vyrazili na premiéru filmu Casting na lásku do pražského kina Lucerna. Vydra v něm ztvárňuje výtvarníka, o kterého se vedle jiných mužů zajímá hlavní hrdinka. On ji ovšem zasklí. ■