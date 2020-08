Moderátorka Sama doma se pochlubila figurou v plavkách: Vypadá parádně!

Lucie Křížková Foto: Instagram L. Křížkové

V roce 2003 se stala královnou krásy a na soutěž by si mohla troufnout i nyní. Lucie Křížková (35) je 17 let po Miss České republiky ve skvělé formě a při pohledu na její figuru by nejspíš nikdo nehádal, že je maminkou dvou dětí.

Křížková s váhou nikdy problémy neměla. Udržuje se během nebo plaváním a rychle se vrátila do formy nejen po narození staršího syna Davida, ale i mladší dcerky Loly. Do plavek tak může vklouznout v jakoukoli roční dobu, a to i v měsících, které vysokým teplotám příliš nepřejí.

Modelka a moderátorka Sama doma si v loňském roce zamilovala otužování. Plavkovou sezónu tak má již několik měsíců.

„Díky otužování, se kterým jsem začala loni v listopadu, je pro mě letošní letní koupání zcela jiné. Loni jsem na dovolené potřebovala bazén vyhřátý alespoň na 27 stupňů. Pokud byl studenější, nemusela jsem se koupat vůbec. Letos měl tenhle bazén v půlce července cca 21 stupňů a já se v něm koupala tak ráda. Oproti zimním koupačkám je to kafíčko,“ řekla Lucie a předvedla skvělou figuru ve sportovních červených plavkách.

„Studenou vodu už nevnímám jako něco, co je mi nepříjemné. Naopak. Studená voda, nejlépe tedy ledová, mě skvěle nakopává. Hlavně po ránu. Ledová sprcha je fajn, ale celková koupel je o něčem jiném. Toužím po malém přírodním jezírku, kde se budu moci smáčet celoročně. Místo na zahradě už pro něj máme, ale není to jen tak,“ dodala Lucie, která si bude koupání venku užívat letos zřejmě zase až do podzimu. ■