Ten výhled vás dostane. Podívejte se, kde se JLo v poslední době probouzela

Jennifer Lopez a Alex Rodriguez prodávají sídlo v Malibu. Profimedia.cz

Dům, který slavný pár koupil za 6,6 miliónu dolarů (přes 145 milionů Kč), disponuje mj. pěti ložnicemi, čtyřmi koupelnami nebo soukromou pláží. Kapitolou samou o sobě je výhled z vyšších pater: majitelé se budí, jedí a lenoší s pohledem na oceán. Na ukázku tohoto luxusního bydlení se podívejte na fotkách.

Lopez a Rodriguez vlastní několik dalších nemovitostí - v Bel Air, Hamptons nebo Miami.

ČTĚTE TAKÉ: Tohle by mohla sdílet častěji: Jennifer Lopez se pochlubila videem, na němž učí Shakiru třást zadečkem

Populární pár se měl letos brát, koronavirus ale plány JLo a jejímu snoubenci překazil.

„Nikdo neví, jak se to s koronavirem vyvine. Musíme prostě počkat a uvidíme,“ sdělila zpěvačka v květnu při rozhovoru v pořadu Today show, který poskytla z bezpečí domova. „Trochu mi to zlomilo srdce, protože jsme měli opravdu velké plány. Ale víte co? Bůh to chtěl jinak, takže zkrátka čekáme a uvidíme. Možná to bude lepší. Musím věřit, že bude,“ doplnila. ■