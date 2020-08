Čtvrt roku v karanténě s malými dětmi na Tomešových nezanechalo stopy. K výměně názorů pomohl alkohol

Roman Tomeš o životě s rodinou v karanténě. Super.cz

„Když to nastalo, tak jsme se toho obávali, ale všechny čtyři nás to jako rodinu stmelilo. Vztah zmoudřel. Dělalo nám radost, že můžeme být s dětmi každý den a někam nás to zase posunulo,“ říká zpěvák a jedním dechem dodává: „Karanténa nám prospěla.“

Zatímco některé rodiny byly zralé na pomoc profesionálních psychologů a vztahových poradců, tak u Tomešů se problémy řešili postaru. „Našim vztahovým poradcem byla každý večer dvojka bílého. To jsme si vždycky všechno vyříkali a ráno vstali jako svěží nový pár,“ svěřuje se se svým způsobem řešení problémů Roman.

Jednoho z nejobsazovanějších muzikálových zpěváků na české scéně jsme zastihli v Hudebním divadle Karlín, kde během letních prázdnin zkouší s kolegy muzikál Rebelové, ve kterém hraje hlavní roli Šimona. Do práce se těšil. „Byl to trošku extrém a chtělo to vzpruhu. Dovolená v rámci karantény stačila a hurá do víru dění a do práce,“ říká Roman Tomeš. ■