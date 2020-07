Těhotná Veronika Arichteva se ukázala v bikinách: Autorkou fotek je její kamarádka Martina Pártlová!

Martina Pártlová s kamarádkou Veronikou Arichtevou Foto: archiv M. Pártlové

Při té příležitosti vznikly fotky, které mezi těhotenskými snímky celebrit rozhodně nezapadnou.

"Slíbila jsem Veronice pár sexy fotek, než porodí. No, promiň Veru. Raději jsme pak svůj volný čas věnovaly trénování porodu do vody. Samozřejmě nechyběly vonné svíčky a tematická hudba. Trénink proběhl úspěšně a za dva měsíce na to můžeme vlítnout. Těším se na tebe, kluku. Tvá tante," napsala k fotkám Pártlová.

"A nééé, nejsem spálená, to už je stařecká červeň, a už mi to nepište, nebo kvůli vám půjdu na bělení kůže," dodala se svým pověstným humorem zpěvačka. ■