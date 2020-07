Je krásná jako v době Lotranda a Zubejdy. Takhle to Barboře Seidlové slušelo na premiéře filmu Havel

Éterická herečka na premiéře filmu Havel Super.cz

Je to krásná žena, která ale nemá potřebu jít s davem. Nezávislost Barbory Seidlové, kterou diváci znají například z pohádky Lotrando a Zubejda nebo ze seriálu Ulice, se projevila i při výběru outfitu na slavnostní premiéru filmu Havel, kde hraje jednu z hlavních rolí. Co do volby šatů se spolehla na tým svých oblíbených módních tvůrkyň. „Nepřipravovala jsem se úplně poctivě. Byla jsem na chalupě v lesích a čekala jsem na to, co mi holky ušijí. A jsem nesmírně spokojená,“ libovala si herečka.