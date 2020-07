Porod už je za dveřmi. Takto to sluší těhotné partnerce hokejového playboye Petra Nedvěda

Nicole Volfová bude každým dnem rodit. Foto: Super.cz/Instagram N. Volfové

Celý život se plně věnoval kariéře. Nyní se bývalý profesionální hokejista a nynější generální manažer hokejové reprezentace Petr Nedvěd rozhodl dohnat vše, co v rodinném životě zameškal. Bývalému hokejistovi NHL za pár dní jeho životní partnerka Nicole Volfová porodí dcerku Naomi .

„Dal jsem si na čas a jsem za to rád. Budu se moct holčičce i svojí partnerce Nicole věnovat na sto procent. V NHL to bylo časově náročné a pracovní zápřah tam byl obrovský,“ prozradil v rozhovoru pro Super.cz před focením Petr a jedním dechem dodal: „Co si budeme povídat. Asi by bylo divné, kdybych v osmačtyřiceti letech přemýšlel stejně jako ve dvaceti. I když si někdy připadám jako teenager, ne tedy vzhledově (smích). Ale přece jen se dnes na svět koukám jinýma očima.“

Na dítě se těší i Nicole, i pro ni jde o první. „Nemůžu uvěřit, že tu prďolku budeme za chvíli mít. Uteklo to tak rychle a musím říct, že to bylo těch 8 nejpohodlnějších a nejkrásnějších měsíců, co jsem zažila,“ napsala koncem června.

„Měla jsem štěstí a opravdu nic, ale nic mi nebylo,“ je ráda za pohodové těhotenství. „Až teď v posledních týdnech mě už malá hodně tlačí, funím víc, než je zdrávo, a moc toho nevydržím... Věřte, nebo ne, ale i tyhle stavy, při kterých se zrovna neusmívám, ale spíš se mračím, si užívám, protože je to přirozené, a to k tomu těhotenství prostě patří,“ uvedla Volfová, která s partnerem absolvovala profesionální focení s fotografkou Nikolou Elefant v čele. ■