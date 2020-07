Nejen Jitka Nováčková už dávno nemá velikost S. Zorka Hejdová je krev a mlíko. Takhle teď vypadá v bikinách

Zorka Hejdová Foto: archiv Z. Hejdové

Často slýchávají, jak jsou si podobné, a jestli nejsou příbuzné. A podobnost je i v případě postavy. Obě krásky jsou krev a mlíko a nebojí se to ukázat. Zorka Hejdová je zatraceně sexy a to, že není žádná vyzáblina, jí rozhodně sluší.

Moderátorka se proto bez obav ukázala v plavkách. A hned si přečetla komentáře, zda není těhotná.

"Myslím, že je Zorka v očekávání. Ne že by to bylo už vidět, ale... Pokud ano, moc blahopřeji," napsala jí jedna ze sledujících. Zorka ji ale rychle odpálkovala. "Dejte mi pokoj prokristapána," odpověděla se smíchem. Další fanoušci oceňují to, že se konečně trošku spravila a vypadá skvěle. ■