Tohle diváci netušili: Nejúspěšnější muž SuperStar Martin Schreiner zhubnul 35 kilo!

Martin Schreiner Super.cz

V letošní SuperStar skončil třetí a stal se nejúspěšnějším mužem. Martin Schreiner není úplným hudebním nováčkem. Hraje v muzikálech a rád by v tom pokračoval. I když má stále pár kilo navíc, málokdo tušil, že loni měl ještě pořádnou nadváhu.

"Za rok jsem zhubnul 35 kilo. Cvičil jsem každý den, i silové tréninky, měl jsem trenéry a denně jsem trávil 45 minut na běžeckém pásu," prozradil Super.cz.

Martin na fotce z loňského srpna

Jeho hlavní motivací byla nespokojenost se sebou samým, s nadváhou přišly i praktické trable. "Přišel jsem do obchodu a neoblékl jsem žádné kalhoty, to byl důvod, proč jsem se do hubnutí dal. Nenašel jsem v obchodech na sebe žádné oblečení," vysvětluje.

Schreiner zpívá v muzikálech, plánuje i sólovou kariéru. S tou ale pospíchat nechce. "Přišlo hodně nabídek, budu hrát nějaké nové role v muzikálech, Uvidíme, co bude dál. Na sólovou dráhu je ještě brzy, nyní mě čeká šňůra koncertů se SuperStar," dodal. ■