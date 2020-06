V pořadu Peče celá země přibral. Jan Jirka s kily zatočil a hrdě si stoupl před fotoaparát

Focení si Jan Jirka nadělil za odměnu. Foto: archiv J. Jirky

„Prakticky celý svůj život bojuji s váhou. Už od dětství jsem se do plavek převlékal velmi nerad. Při natáčení Peče celá země jsem nabral víc jak 5 kilo,“ přiznal.

Kvůli postavě se Jenda velmi trápil. „Moje váha už vystoupala do takové míry, že mě to vedlo k depresím, styděl jsem se sám za sebe. Můj přítel mi začal říkat kobliho,“ vzpomíná cukrář a kadeřník, který začal hubnout paradoxně v karanténě. „První dva týdny jsem měl čas vařit, a to velmi nezdravě. Pak začali dávat na Primě pořad Tlouštíci, radil v něm Lukáš Vrána, kterého jsem znal z minulosti. Bylo mi jasné, že už s tím musím něco udělat, a tak jsem vyhledal jeho odbornou pomoc.“

Jenda začal cvičit, ale jen to mu k redukci váhy nestačilo. „Musel jsem upravit jídelníček,“ říká. Dnes prý jí vše, ale střídmě. „V prvních týdnech jsem musel sladké úplně vynechat, ale to neznamená, že jsem přestal péct, ba naopak. Protože jsem měl čas, tak jsem pekl hodně.“

Bývalý účastník kulinářské show občas bojuje s tím, že ho zahrnují sladkými dezerty. „Objevil jsem kouzlo degustace. Zjistil jsem, že při pečení stačí ochutnat. Mám trošku problémy s tím, že když jdu do kavárny, tak mi číšníci rádi nosí jejich dezerty k ochutnání. Jsem za to hrozně vděčný, ale vždy opravdu jen ochutnám,“ říká Jirka a dodává: „Protože cvičím, nepiju sladké limonády, ani alkohol, a radši se omezím na přílohách než na dezertu, tak si trochu toho sladkého mohu dovolit.“

Jako odměnu za odříkání při hubnutí si Honza nadělil focení. Toho se tentokrát neúčastnil jako kadeřník, ale vyzkoušel si roli modela. „Moje poslední fotky vznikly proto, že jsem si chtěl zkusit stát i před foťákem a mít nějakou vzpomínku na tohle období. Fotky budou moc krásné. Tajemství každého úspěšného focení je v tom mít super pohodový tým. S tímto týmem jsem pracoval několikrát, ale vždy jako kadeřník,“ říká Jan Jirka. ■