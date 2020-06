5 fotek Gabriely Partyšové z doby, kdy řádila jako zpěvačka: Uhozené outfity, paruka i pár kilo navíc

Gabriela Partyšová to uměla rozjet. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

V potrhlých outfitech a s rozvernými copánky se před 17 lety pokoušela prosadit jako zpěvačka. Pod pseudonymem Rebeka křepčila na pódiích a v roce 2003 to dotáhla i na osmé místo v Českém slavíkovi.

Tehdy randila s podnikatelem Josefem Koktou (63), s nímž jí to sice nevyšlo, ale ze společného svazku má své největší životní štěstí - syna Kristiana (12). Partyšová se později uchytila jako moderátorka, ale na své období Rebeky občas ráda zavzpomíná.

Gábina Partyšová vzpomínala na svou Rebeku.

Super.cz

Před lety se s parukou objevila i ve společnosti a na chvilku se opět proměnila v divokou zpěvačku, která v té době měla o pár kilo víc než dnes.

„Kdysi jsem si hrála na svoje dvojče, vymyslela jsem si Rebeku a vyhrála konkurz na pořad Eso. Nepoznali mě, a to včetně pana Železného. Ráda jsem si zavzpomínala na ta léta, je to pro mě dneska retro paruka. Je stará jedenáct let," zalovila před časem ve svém šatníku Partyšová, jež zpěv brzy raději pověsila na hřebík a našla se v moderování. ■