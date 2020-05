Nejen Justin Bieber má psychické potíže: Zpěvákovu manželku Hailey mučily pocity viny a hanby

Hailey a Justin Bieberovi Profimedia.cz

„Byly doby, kdy mě to vyloženě mučilo. Moje myšlenky, moje rozhodnutí, minulost, všechno mě mučilo,“ přiznala ve videu na YouTube s Natalií Manuel Lee. „Narovinu ti mohu říct, že nemám nic, za co bych se měla stydět. Opravdu nemám. Ale z nějakého důvodu je hanba tím, co mě tížilo nejvíc.“

„Vím, že je to něco, s čím se budu potýkat celý život. Teď už ale pocity studu prožívám úplně jinak,“ přiznala s tím, že je jednoduše musela přijmout. Ale nějakou dobu to trvalo a svědomí modelce nedávalo v noci spát.

„Ležela jsem v posteli a přemýšlela nad chybami, které jsem udělala v minulosti. Nemohla jsem se těch pocitů zbavit. Nechápala jsem, co znamená odpuštění,“ doplnila s tím, že útěchu našla, stejně jako její manžel, ve víře.

„Musela jsem se do toho ponořit hlouběji a porozumět, co Bible říká o pocitech viny a hanby,“ nechala se slyšet Hailey. I Justinovi je víra velkou oporou. S manželkou vyznávají stejné hodnoty a dokonce tvrdí, že se sexem čekali až do svatby. ■