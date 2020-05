Těhotná Vendula Pizingerová (48) terčem nechutných zpráv: Co hnusného jí přejí někteří lidé?

Vendula Pizingerová čelí nepřejícníkům, kteří si myslí, že na dítě už nemá věk. Michaela Feuereislová

Stejně jako někteří fanoušci nemohli skousnout, že si Vendula Pizingerová (48) začala s o šestnáct let mladším Josefem, za kterého je dnes šťastně provdaná, nemohou se podobně smířit s tím, že ve svých 48 letech čeká Vendula miminko.

Prezidentka Kapky naděje prozradila, že kromě pozitivních ohlasů a gratulací, které jí na sociálních sítích zaplavily schránku, se našlo i jedno procento nepřejícníků, kteří se do ní začali navážet a nešli pro ostrá slova daleko.

„Podle mě to jsou lidi, kteří mají problém sami se sebou. Přece nebudeš někomu přát postižené dítě nebo nadávat do starých krav. To se nedělá v rámci nějakého společenského kodexu. Ta zpráva je pozitivní,“ svěřila se Expresu blondýnka, které dokonce někteří přáli, aby od ní manžel utekl.

V jejím případě by se naopak hodilo od fanoušků víc ohleduplnosti. Přestože se zesnulým skladatelem Karlem Svobodou (✝68) má Vendula syna Jakuba, o jedno dítě s ním v minulosti přišla. Ve čtyřech letech ji navždy opustila dcera Klárka, která prohrála boj s akutní leukemií.

Nyní se blondýnka nemůže dočkat nové etapy a další ratolesti, kterou si moc přála. Podporu má nejen od své rodiny, ale i fanynek, které se také rozhodly pro miminko v pozdějším věku a povzbuzují Vendulu zprávami, ve kterých popisují své vlastní šťastné životní příběhy. ■