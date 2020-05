Alanis Morissette otevřeně o mateřství: Po porodech čelila depresím a úzkostem

Alanis Morissette Profimedia.cz

V rozhovoru vysekla poklonu všem matkám, které obdivuje za jejich obětavost, a otevřeně mluvila o poporodních depresích, které ji trápily po narození starších dětí, dnes devítiletého Evera a tříleté Onyx, a stejně tak o potížích, jimž čelila po posledním porodu.

„S prvními dvěma dětmi jsem byla převážně depresivní, s úzkostí. Ale deprese se mi tak vtiskla do tváře, že úzkost byla jen hudbou v pozadí. Se třetím je to převážně úzkost a téměř žádné deprese,“ svěřila zpěvačka.

„Porozuměla jsem, že tohle je čistě živočišné. Při kojení se vám zvýší oxytocin. Pak kortizol, protože se snažíte dítě ochránit před, rozumíte, potenciálním šavlozubým tygrem. A pak v sobě tyto dva hormony soupeří. V ideálním případě bychom měly být v době, kdy se tělo zotavuje, kdy se vaše identita zotavuje, pospolu, jednapadesát žen, s bujóny, polévkami a v teple,“ říká zpěvačka.

„A teď střih do moderní doby, do světa, který je velmi maskulinní, což je úplný opak. Na tom zvířecím levelu máte být v noci vzhůru a krmit své dítě, zatímco ve dne s ním spát. Ale kdo tohle kruci dělá? Neznám žádnou mámu, která by mohla říct, že se s nimi (s dětmi) prospí,“ dodala.

Fanoušci Morissette už netrpělivě čekají na nové album Such Pretty Forks In The Road, na němž najdou i loňské novinky Reasons I Drink a Sanguine. Při příležitosti pětadvacátého výročí alba Jagged Little Pill měla zpěvačka v plánu letos vyjet na turné. Kvůli celosvětové pandemii muselo být přesunuto. ■