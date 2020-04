Pepa Kokta si odvezl manželku a syna domů: Ornella v těhotenství přibrala na 95 kilo, z porodnice šla štíhlá!

Pepa Kokta si odvezl manželku Ornellu a syna Svena domů z porodnice. Michaela Feuereislová

Ornella si v porodnici pobyla o trochu déle, protože musela kvůli zdravotní indikaci rodit císařským řezem. Oba s chlapečkem jsou ale už v pořádku, takže mohla být propuštěna a manžel na ni vzhledem k otevřeným květinářstvím čekal aspoň s kyticí.

"Už se těšíme domů a Quentin je zvědavý na brášku," svěřila Ornella, která v těhotenství sice přibrala na 95 kilo, ale zřejmě byla jen hodně zavodněná, protože velkou část nabraných kilogramů nechala v porodnici. Oblečení, v němž k Apolináři přijela, na ní plandalo.

A hubnutí půjde dál určitě hodně rychle, protože se bude muset v domácnosti pořádně otáčet. Pepa by sice rád co nejvíc pomohl, ale bylo na něm vidět, že zdravotně na tom není opět dobře. "Chytil mě ischias, ale snad to nebude nic vážného," ujistil Super.cz. ■