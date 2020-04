Jitka Boho zdraví z karantény: Bývalá královna krásy popsala, jak teď žije s malou dcerou

Jitka Boho zdraví čtenáře Super.cz z karantény. Super.cz

Prostřednictvím Super.cz se zpěvačka a držitelka titulu Česká Miss 2010 rozhodla poslat lidem pozitivní myšlenky.

Jitka se na natočení zdravice vyzbrojila odpovídajícím outfitem. „Není to lehké období, ale přesto jsem si na sebe vzala oranžový svetr. Tahle barva je totiž symbolem radosti ze života a víry,“ uvedla Jitka, která věří v sílu myšlenky: „Věřím, že tam někde je přijímač, který všechny naše myšlenky zaznamená a promění je ve skutečnost. Věřím, že se to obrátí k lepšímu. Musíme držet spolu a dodržovat opatření, aby se to celé vrátilo do původní podoby.“

Kvůli pandemii koronaviru se Boho naučila šít na šicím stroji a v současné situaci vidí možnost pustit se do nových činností.

„Tahle doba je o tom, abychom si některé věci uvědomili. Naučila jsem se šít, začala jsem šít roušky. Docela mě to chytlo a baví mě to,“ říká Jitka, která se v nepříznivém období snaží najít pozitiva. „Spousta z nás se naučí nové věci. Vařit, péct, nebo třeba stříhat vlasy, když jsou zavřená kadeřnictví. Všechno zlé je k něčemu dobré,“ říká Jitka, která se snaží s dcerou číst vhodnou dětskou literaturu.

Po rozchodu s manželem Lukášem Boho se Jitka s dcerou odstěhovala k rodičům. Stěhování do vlastního bytu v Praze ji teprve čeká. „Jednou denně chodíme s rouškami na procházku. Jsem vlastně moc ráda, že jsem teď u rodičů na vesnici,“ říká Jitka Boho, která neztrácí pozitivní pohled na věc. ■