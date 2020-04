Nakaženého Idrise Elbu osočili, že dostal zaplaceno, aby tvrdil, že má koronavirus: Takhle se herec vyjádřil

Idris Elba s manželkou Sabrinou zůstávají v karanténě. Profimedia.cz

Je to dva týdny, co Idris Elba (47) oznámil, že má koronavirus . Herec zůstává v karanténě i se svou manželkou Sabrinou (29), která se virem také nakazila. V živém vysílání na Instagramu se vyjádřil ke spekulacím, které v posledních dnech kolují internetem. Někteří se pozastavovali nad tím, jak mohl být herec tak rychle testován, když je testovacích stanic nedostatek a většina lidí, mezi nimi i některé celebrity , má s testováním problémy.

„Nemělo by to být o tom, jestli jste bohatí, nebo chudí. Každý by měl mít možnost nechat se testovat. Ta negativita kolem testování je trochu kontraproduktivní. Nechápu, co z toho lidé mají,“ vyjádřil se k testům a pokračoval vyvrácením bizarních obvinění, že si nechal zaplatit, aby tvrdil, že je nakažený.

„Je to absolutní sra*ka. Úplná debilita. Nic bychom z toho neměli, kdybychom se Sabrinou tvrdili, že to máme, a nebylo to tak. Nevidím v tom žádnou logiku,“ uzavřel.

Slavný pár, který si řekl ano před deseti měsíci, přiznal, že je společná karanténa zkouškou jejich vztahu. „Včera jsme se dokonce pohádali a museli jít každý do jiného pokoje,“ nechal se slyšet herec, ale zjevně nešlo o nic velkého.

Co se týče jeho zdravotního stavu, Idris ujistil fanoušky, že se cítí dobře, nemoc se u něj skoro neprojevuje. „Jsem v pohodě, u mě je to spíš o psychice. Snažím se mít čistou hlavu a být v klidu.“ ■