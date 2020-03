Na Twitteru s fanoušky sdílela hodně smutnou zprávu. Na nákazu koronavirem zemřel její tatínek Peter Myles. Bylo mu 67 let.

„RIP, Petere Mylesi. Můj milovaný otec zemřel před pár hodinami, zemřel na koronavirus,“ napsala na Twitteru herečka, která jen pár ní před tatínkovou smrtí všechny varovala, aby hrozbu koronaviru nepodceňovali.

Zveřejnila i drsné foto otce na nemocničním lůžku. „Navštívila jsem svého otce, tohle je drsná realita koronaviru,“ uvedla před pár dny u snímku tatínka s dýchací maskou.

Yesterday I went on a journey to see my father. This is the harsh reality of the Coronavirus pic.twitter.com/T609EBfAfJ