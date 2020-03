Pár je uvězněný v Maroku. Foto: Instagram A. Černého a B. Podzimkové

Zpěvák Marek Ztracený (35) se snoubenkou a synem zůstali uvěznění na Mauriciu, blogerce Natálii Kotkové (26) se nedaří odcestovat z Dominikánské republiky a houslistka Markéta Muzikářová se zasekla na Kubě.

Z Maroka se nedaří vrátit Albertovi Černému a Barboře Podzimkové. Topmodelka ze stáje Elite Prague odletěla do Marrákeše na focení a pobyt v Africe si prodloužila se svým přítelem..

„Rozhodli jsme se tady zůstat déle a surfovat. Trošku jsme ale podcenili situaci. Dlouho to vypadalo, že se budeme moci bez problémů vrátit, ale den před naším odletem Maroko najednou zrušilo všechny lety a plavby do Evropy,“ svěřila se s tíživou situací na Instagramu Bára a dále dodala: „Snažili jsme se najít náhradní let, ale neúspěšně. Stále doufáme, že se nám podaří vrátit domů co možná nejdříve.“

Také bývalý český reprezentant na Eurovizi vyjádřil své obavy. „Mám rád Maroko, surfování v osvěžujícím Atlantiku, mátový čaj a jejich pomalejší životní tempo,“ liboval si před pár dny na dovolené Albert. Jeho nadšení vyprchalo ve chvíli, když zjistil, že neexistuje mnoho možností, jak se letecky vrátit do své domoviny.

Podle posledních potvrzených informací od managementu modelky by měl pár přicestovat do Česka už nyní. Albert a Barbora doufají, že jim let opět na poslední chvíli nezruší.

Pokud by nemohli letět komerčním letem, mohl by jim pomoci stát. Dle údajů Ministerstva zahraničí čeká v Maroku na návrat do vlasti asi dvě stě Čechů a vláda pro ně hodlá vyslat letecký speciál. Frontman skupiny Lake Malawi a mladá česká topmodelka mají tedy větší naději, že se domů přece jen brzy dostanou. ■