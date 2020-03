Ornella Koktová ukázala v 9. měsíci obří bříško. Váží 94 kilo

Ornella Koktová Michaela Feuereislová

"Dnes jsem poprvé vyšla s rouškou z domu, mám opravdu obavu o sebe, a hlavně o miminko. Dlouho jsem strach neměla, ale už to na mě doléhá. Šli jsme s Pepou na kontrolu a už tam manžela nepustili," řekla Super.cz Ornella.

"Ještě snad by mohl být u porodu, pokud by neměl teplotu. Ale moc doufám, že se to nezmění a nepřijde nařízení, že tam za mnou nikdo nebude moct přijít a budu na to sama," má strach Ornella.

"Dnes mě vážili a mám 94 kilo. Je to asi devatenáct kilo nahoře," dodala Koktová, která má termín porodu už za pár dní. ■