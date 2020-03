Jak se mu daří po operaci srdce? Bohouš Josef rehabilituje v přírodě a na dlouhých procházkách

Bohouš Josef rehabilituje. Foto: archiv B.Josefa

Konečně dal o sobě vědět. několik týdnů potom, co Bohouš Josef musel podstoupit operaci srdce, poslal svým fanouškům vzkaz . Zpěvák se snaží po chirurgickém zákroku odpočívat a promluvil o tom, jak se mu nyní daří.

„Musím říct, že jsem si vůbec vlastně nechtěl sobě vnitřně přiznat, jak je můj stav vážný, když se mi tenkrát před představením Tři mušketýři udělalo špatně. To mi došlo až po probuzení po operaci srdce,“ svěřil nám zpěvák, kterého na konci ledna po zkoušce muzikálu odvezli kolegové se zdravotními potížemi do nemocnice.

Krátce po kolapsu musel Bohouš Josef podstoupit bypass. „Chtěl bych poděkovat Liborovi Vaculíkovi, kamarádům z kapely B.LUES, lékařům a týmu pana profesora Pirka, kteří mě v IKEMU operovali. Nyní jsem ve stádiu rehabilitace, která probíhá podle plánu a cítím se dobře. Každý den podnikáme s mou ženou Alenkou a naším pejskem několikakilometrové procházky,“ prozradil zpěvák, kterému pobyt k přírodě dělá dobře.

Velkou oporou mu je právě jeho žena, která mu po celou dobu pomáhá. Bohouše Josef doufá, že se brzy vrátí na divadelní prkna a koncertní pódia. „S pomocí mé ženy všechno skvěle zvládám, je mi opravdu obrovskou oporou. Do mé rekonvalescence přišlo akorát zrušení divadelních představení, už se moc těším až se vrátím zpět do všech muzikálů. Brzy bych rád naskočil do zkoušek Kata Mydláře v Divadle Broadway,“ dodal pro Super.cz zpěvák. ■