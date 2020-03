Hana Gregorová prozradila, jak se jí podařilo zhubnout 20 kilo. A to klidně sní celou čokoládu na posezení

Hana Gregorová Foto: Felix Pašek

„Já jsem si tehdy jen tak řekla, že to zkusím. Moje kamarádka z Bratislavy tehdy hodně zhubla, a to nebyla nijak nemocná. Mě pak navedla na takový sirup, který jsem deset dní pila, a pak jsem si řekla, že budu jíst lépe, častěji, ale hodnotně,“ říká Gregorová. Ale to není všechno.

„Motivovala jsem se tím, že do půl roku se musím vejít do věcí, které jsem už neoblékla. Potěšilo mě, že jsem to dokázala. A to oblečení, co jsem měla, když jsem byla silná, jsem dala okamžitě pryč, aby se to už nikdy nevrátilo,“ popisuje se smíchem v hlase herečka a jedním dechem dodává: „Vůbec jsem se nevážila, dodnes se nevážím. Snad ani nemám váhu.“

Dnes paní Hana bojuje s chutěmi na čokoládu. „Když mám nějaký stres, nebo je toho hodně, tak si prostě koupím čokoládu. A klidně ji sním, ale to je třeba jednou za tři čtyři neděle. Ale jinak sladké nemusím,“ říká.

S Hanou Gregorovou jsme se setkali na ochutnávce pomazánek, které ve spolupráci s Potravinovou bankou připravily maminky z azylového domu. Gregorová se svými kolegy z Divadélka Radka Brzobohatého ochutnávala dobroty se zavázanýma očima a hádala jejich složení. „Já miluju jídlo, takže nechci přímo říct rozkoš, ale bylo to moc dobré. Ještě s těma zavázanýma očima to bylo takové napínavé, tajemné. Mělo to šťávu. Ale je to úžasný a jsem ráda, že jsem od paní Doušové z Potravinové banky dostala recepty na ty skvělé pomazánky. Jsou rychlé, snadné, levné a výborné,“ říká Gregorová, které je vlastní vařit bez přebytků.

„Já jsem zrovna ten typ hospodyně, a byla jsem tak i vychovávána, že se snažím opravdu nic nevyhodit a vše, pokud to jde, spotřebovat a zpracovat. Když zbude maso upečené, udělám z toho pak rizoto, zbude pečivo, udělám nádivku. Plýtvání jídlem vyloženě nesnáším a mrzí mě, že tolik lidí u nás jím opravdu plýtvá. Před tím jsem měla pejska, který v létě bohužel odešel, tak ten mnohé věci zdlábnul, teď už ho nemám, ale snažím se opravdu vše spotřebovat,“ dodala Gregorová. ■