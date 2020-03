Slavné Pussycat Dolls kritizují kvůli sexy kostýmům: Řekli mi, ať se oblékám na svůj věk, postěžovala si členka (38)

The Pussycat Dolls Profimedia.cz

Holčičí skupina The Pussycat Dolls s Nicole Scherzinger (41) v čele se vrátila na hudební scénu , ovšem nedaří se jim tak dobře, jak členky nejspíš doufaly. Ty jsou hojně kritizovány za sexy kostýmy a taneční kreace. Oblékají sice velmi úsporné outfity, ale i tak se dušují, že jsou feministky. Nyní poskytly rozhovor pro časopis Glamour, v němž se rozpovídaly o tom, co se všechno od dob jejich debutu v roce 2003 změnilo, a jak dnes vnímají svá těla.

„Jednou mi někdo řekl, že bych se měla oblékat úměrně svému věku, a ne tak sexy,“ nechala se slyšet Ashley Roberts (38). „Přemýšlela jsem, jestli má pravdu, a došla k závěru, že ženy by měly být schopny oslavovat své křivky kdykoliv, a ať jsou jakékoliv,“ prozradila svůj postoj.

Kimberly Wyatt (38) svou kolegyni doplnila s tím, že se její tělo po třech dětech hodně změnilo. Místo aby se za něj ale styděla, snaží se své nedokonalosti vnímat pozitivně. Návrat na pódium jí v tom prý velmi pomohl.

I nejstarší členka Carmit Bachar (45) přiznala, že její tělo nikdy nebude, co bývalo. Císařský řez, který musela před osmi lety při porodu dcery podstoupit, ji navíc omezuje v tanci. Naučila se ale, že k sobě nesmí být tak tvrdá.

Rozhovor s kapelou vyšel krátce poté, co vystupovala v pořadu The One Show, a tvůrci sklidili ostrou kritiku od diváků. Těm přišlo jejich „lascivní a erotické“ vystoupení pro program nevhodné. Stejně jako jiné televizní vystoupení v pořadu X Factor. Produkce byla tehdy přímo zavalena stovkami stížností. ■