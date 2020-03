Jiří Suchý (88) chtěl na jeviště navzdory radám lékařů: Úřady ale rozhodly jinak

Jiří Suchý se bude léčit doma. Foto: facebook J.Suchého

Své fanoušky Jiří Suchý (88) v úterý potěšil zprávou, že už se vrátil z nemocnice. Principál divadla Semafor musel být hospitalizovaný a odpočívat na lůžku kvůli vyčerpání. Herec a hudebník nyní prozradil, že chtěl jít proti radám lékařů a vrátit se do práce i přes doporučený klidový režim.

„Včera jsem se vrátil z nemocnice poměrně zdráv a rozhodnut neposlechnout rady lékařů, kteří mi doporučovali ještě týden ležet do úplného uzdravení. Bylo mi líto diváků, kteří budou chodit do divadla a nedočkají se toho, nač přišli,“ prozradil Suchý, který se ale nakonec do postele vrátil. Kvůli nařízení vlády ze začátku minulého týdne totiž stejně nemůže před publikum.

„Úřady se však nejspíš s mými lékaři dohodly a uzavřením všech divadel mě donutily uposlechnout rady doktorů, ať se mi to líbí, nebo ne. Takže kvůli mně se v celé republice nebude hrát, což mě mrzí, ale na druhou stranu mám šanci na dokonalé uzdravení,“ napsal vtipně na sociální síti stále vitální Suchý a dodal: „Slibuji všem majitelům vstupenek na nerealizovaná představení v divadle Semafor, že pak budu hrát s takovým elánem jako kdysi, když mně bývalo pětaosmdesát,“ připsal herec, který se nyní bude kurýrovat doma. ■