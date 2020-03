Pravnoučete se už nedočká: Babička (✝99) Katy Perry zemřela jen pár dní poté, co zpěvačka oznámila těhotenství

Katy Perry s babičkou Ann Pearl Hudson Profimedia.cz

Katy Perry (35) oznámila v pondělí prostřednictvím Twitteru, že její babička Ann Pearl Hudson zemřela ve věku 99 let. Smutná zpráva přišla jen několik dní poté, co zpěvačka oznámila, že čeká prvního potomka s hercem Orlandem Bloomem. Pravnoučete se tak Ann bohužel nedočkala.

"Jsem hodně po otci a on zase po ní. Ona to všechno začala, jak nám často připomínala, a já jsem ráda, že to dělala. Ann Pearl Hudson byla velká bojovnice. Přežila Velkou hospodářskou krizi, jako švadlena vychovala sama tři děti. Vždy byla autentická, zábavná, úžasná babička. Navždy si v sobě zachovám něco z ní,“ rozepsala se Katy u fotek na Instagramu.

Ann se stala u zpěvaččiných fanoušků populární, když se objevila v dokumentu Katy Perry: Skutečná tvář. Katy svou babičku také často brávala jako doprovod na nejrůznější akce. Perry o víkendu koncertovala v Austrálii, kde také poprvé ukázala bříško a prozradila, že by si přála holčičku. ■