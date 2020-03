Bolek Polívka poprvé promluvil o své nedávné svatbě: Proč čekal se žádostí o ruku přes dvacet let?

Bolek Polívka s manželkou Marcelou poprvé promluvili o nedávné svatbě. Super.cz

Bolek si dal opravdu na čas, jak to vůbec Marcela vydržela takhle dlouho čekat, zda se rozhoupe? "Nebylo to čekání. Prostě jsem byla a nechala jsem to plynout," svěřila nám Marcela, která poděkovala i bývalým Polívkovým partnerkám, že jí ho vychovaly a nechaly jí ho. Manželství prý vnímá jako stav blaženosti.

"Taky to byla domluva, že v jistém věku a v jisté datum, a když to děti schválí, tak se staneme manželi," doplnil ji Polívka, který si manželství nemůže vynachválit. "Zdá se mi, že jsme takoví pozornější. A rád říkám věty jako: "To musím konfrontovat s mojí chotí." nebo "To není jednoduché, až co řekne manželka," dodal. ■