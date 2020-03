Perlička z natáčení Jak se budí princezny: Hrušínský lezl za Růženkou oknem, utrhla se pod ním římsa a propadl stropem

Jan Hrušínský a Marka Míková v pohádce Jak se budí princezny Foto: reprofoto Jak se budí princezny

Zlá Melánie žárlí na svou sestru Elišku, protože král Dalimil jí dal při námluvách přednost, a rozhodne se pomstít – jejich dcera Růženka se má píchnout do prstu a navěky usnout. A spolu s ní i celé království.

Z Růženčina dosahu jsou sice odstraňovány všechny špičaté a ostré předměty a rodiče jí dokonce pro jistotu seženou i ženicha, ale kletba je holt kletba.

Klasický příběh o Šípkové Růžence se režiséru Václavu Vorlíčkovi (✝88) podařilo mistrně převést na stříbrné plátno. Jeho výpravná pohádka nás zavede také na řadu krásných míst: na hrady Pernštejn, Křivoklát a Roštejn, zámky Telč a Konopiště a zříceninu hradu Orlík u Humpolce.

Vorlíček míval navíc šťastnou ruku při výběru hereckého obsazení – mimochodem, všimněte si, že ve většině jeho filmů se objevují velké hvězdy i v epizodních rolích. Také v této pohádce se proto setkáme s elitou tehdejšího československého filmu - Jiřím Sovákem (✝79), Vladimírem Menšíkem (✝58), Františkem Filipovským (✝86), Stellou Zázvorkovou (✝83), Milenou Dvorskou (✝71) či Libuší Švormovou (84).

Co se stalo s Růženkou

Krásnou princeznu Růženku ztvárnila Marie Horáková (60), jejíž úspěšně našlápnutá filmová kariéra neměla dlouhého trvání. Naposledy si zahrála epizodní postavu komorné ve francouzsko-německém snímku Setkání v Paříži (1982). O dva roky později jí režisér Jiří Menzel (82) nabídl postavu učitelky v komedii Vesničko má středisková (1985), ale z natáčení nakonec sešlo – údajně kvůli tomu, že herečku trápil ekzém v obličeji.

Přesto se tato žena mnoha talentů, která je dnes známá pod jménem Marka Míková, v životě neztratila. Vystudovala dramaturgii na loutkářské fakultě pražské DAMU a svým projektem Loutky v nemocnici dělá už několik let radost malým pacientům na klinikách a v léčebnách.

Je také autorkou několika knih pro děti a mládež. Fanoušci ženské kapely Zuby nehty zase dobře znají svébytné rockové songy, které nesou její nezaměnitelný autorský rukopis.

Princova mladická nerozvážnost

Princeznina nápadníka, samolibého prince Jiřího, hrál Jan Kraus (66). Jeho statečného bratra Jaroslava ztělesnil Jan Hrušínský (64), který se během natáčení postaral o pořádné pozdvižení.

Jednou v noci se rozhodl, že Růženku překvapí v jejím hotelovém pokoji a lezl za ní oknem. Jenže se pod ním utrhla římsa a on proletěl proskleným stropem do hotelové restaurace. Svou frajeřinu odnesl zlomeninou stehenní kosti a nohou v sádře.

Kolegové si ho dobírali

Vladimír Menšík pak Hrušínského navštívil v nemocnici a řekl, že mu hrozně závidí, protože už zažil leccos, ale stropem to do hospody ještě nikdy nezkoušel. A Jiří Sovák ho po návratu na plac uvítal slovy: „My jsme taky chlastali a padali, ale nikdy ne tak z vysoka.“

Každopádně natáčení se kvůli úrazu zdrželo a jedna scéna se měla navíc točit v rybníce. Proto musel Hrušínský vlézt nejdřív do igelitového pytle, který byl převázaný gumou, a až poté do svého kostýmu, aby se sádra nerozmočila. Jenže to nevyšlo. Voda se do pytle stejně dostala a princ byl najednou tak těžký, že nedokázal sám vylézt na břeh. Nakonec museli filmaři povolat na pomoc jeřáb…

V těžkém kostýmu šlo o život

S vodou si užila i představitelka zlé Melánie Libuše Švormová. Také ona musela plavat v kostýmu, ale tvůrci chtěli, aby část jejích šatů zůstala nad hladinou suchá. Proto jí sukni podšili igelitem, ale zbytek látky byl tak nasáklý vodou, že herečku táhnul ke dnu. ■