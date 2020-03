Teplo, pláže a slanou vodu potřebuje k životu. Foto: Zbyšek Serafín

Bára totiž ve svých třiatřiceti letech myslí na zadní kolečka. Proto v Česku investovala do developerského projektu, a právě investiční příležitost je to, co Báru přivedlo i na Roatán.

„Ještě nedávno jsem netušila, že nějaký Roatán vůbec existuje. O to víc mě překvapilo, že tu žije tolik Čechů. Roatán není tak zprofanovaný jako řada dalších sousedních ostrovů, což je mi hodně sympatické," svěřila mj. Bára.

V Česku už herečka nemovitost vlastní, a tak si řekla, že by chtěla rozšířit své portfolio i ve světě.

„Miluji teplo, moře, krásný pláže, dobrý jídlo a tady jsem si to naprosto zamilovala. Rozhodně se sem budu často a s láskou vracet,“ usmívá se herečka, která tak spojila příjemné s užitečným, a když zrovna neřeší svůj nový byznys, nechává se celé dny hýčkat slunečními paprsky. ■