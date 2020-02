Carol (73) z Kroku za krokem prozradila tajemství své vitality: Jím všechno, na co mám chuť

Suzanne Somers žádné diety nedrží. Profimedia.cz

Suzanne Somers (73) alias Carol Foster z Kroku za krokem sebevědomí nechybí. Herečka je i ve svém věku stále vitální a cítí se sexy, což v loňském roce vyjádřila například tímto nahým snímkem v rákosí. Herečka nyní vydává knihu A New Way To Age: The Most Cutting-Edge Advances In Antiaging, která má být návodem na zachování mladistvého vzhledu.