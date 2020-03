Rodačka z Brna do svého filmu obsadila amerického krasavce z Instagramu, kterého sleduje skoro třikrát víc lidí než Mareše

Luckyho Blue Smitha objevila náhodou. Foto: archiv E. Doležalové

V jejím filmu Sound of Sun zazářil Sean Penn a anglická modelka a herečka Suki Waterhouse. Využila také herce Jacka Kilmera, syna hollywoodské star Vala Kilmera. V jejím posledním snímku Maestro zase hraje vycházející hvězdička Clara McGregor, která je dcerou Ewana McGregora, a objevuje se zde také hvězda sociálních sítí Lucky Blue Smith.

Světově úspěšného modela a hvězdu Instagramu, která se pyšní více než třemi milióny followery, neobjevila Eva díky castingu, jak bývá běžné.

„Potkali jsme se na slavnostní večeři pro Oliver Peoples, kde jsme seděli u stejného stolu. Když jsem ho viděla, nevěděla jsem, kdo to je, ale přesně někoho takového, jako je on, jsem hledala na obsazení do role Luka do mého nového filmu Maestro. Přisedla jsem si blíže, začali jsme si povídat a po tom, co jsem ho trošku poznala, jsem zjistila, že jsem se nemýlila, a nabídla mu roli. On s radostí přijal a já jsem mu už další den poslala přes agenta scénář,“ vzpomíná na setkání s krasavcem sympatická rodačka z Brna, kteoru v Česku zastupuje agentura Elite Prague.

V Luckym spatřuje Eva potenciál. „Je neuvěřitelně pracovitý. Na zkouškách a během natáčení jsme dokonce společně přepracovali text. Je to dobrý člověk a miluje umění. Myslím, že ho ještě krásné role čekají,“ říká režisérka, která modela a influencera obsadila do role portýra, který se sblíží s postavou, kterou hraje Clara McGregor.

„Mají krásnou scénu na střeše hotelu Hollywood Roosevelt, kde hlavní hrdince pomůže k nalezení člověka, kterého hledá. Měli mezi sebou hezkou chemii,“ dodává Eva Doležalová.

Krátkometrážní film Maestro je zatím největším projektem, který Doležalová natočila. Stál v přepočtu 2,7 miliónu korun a zajímavé je, že se hlavní role zhostil český herec Karel Dobrý. ■