Roste jako z vody: Pavel Trávníček se pochlubil svým roztomilým tříletým synem

Herec se svou manželkou a synem Michaela Feuereislová

Je to jako včera, kdy se Pavel Trávníček (69) chlubil narozením svého synka. Společně s manželkou Monikou na konci loňského roku oslavili Maxmiliánovy již třetí narozeniny. Oblíbený herec nyní zavítal do společnosti s celou svou rodinkou a chlapečkem se pochlubil.

Trávníček si nenechal ujít otevření Muzea iluzí Pavla Kožíška, kde je to pro děti jako dělané. Všechny ratolesti, které se na akci dostavily, byly ve svém živlu s čele s malým Maxíkem. Ten si nedlouho po příchodu přestal svých rodičů všímat a začal si mezi triky užívat.

„Maxík je hodně společenský, jakmile někde vidí děti, tak nás nepotřebuje. Už chodí do školky a moc se mu tam líbí. Kolikrát se nestihneme rozloučit a už si běží hrát, zvládá to moc dobře,“ svěřila se Monika Trávníčková, která spolu s manželem za chlapečkem neustále běhala. „Už jsme oslavili třetí narozeniny, je to neuvěřitelné, jak rychle to utíká,“ dodala následně Monika, která zvládla malého Maxíka alespoň na chvíli odchytit na společnou fotografii. ■