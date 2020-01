Babička během rozhovoru neudrží slzy.

Osud někdy dokáže pořádně zamíchat kartami. Důchodkyně Bohunka se o tom sama přesvědčila. Kdyby nebylo empatických lidí v její blízkosti, kteří ji přihlásili do pořadu Jak se staví sen, nejspíš by ani nedoufala, že se na ni ještě může usmát štěstí.

Bohumile se obrátil život naruby, když jí zemřela dcera, která po sobě zanechala dvě děti, dospělého syna a tříletou dcerku Kristýnku.

Život Bohunčiny dcery také nebyl snadný. Partner, se kterým žila, se topil v dluzích a skončil ve vězení. Stres a nelehká životní situace nejspíš napomohly tomu, že ženu jednoho dne ve velmi mladém věku zasáhla mozková mrtvice, a to přímo během návštěvy věznice.

„V nemocnici nám řekli, že už to není slučitelné se životem, bohužel to nepřežila. Poprosili nás, jestli bychom dali orgány. Na to jsem kývla, že ano, ať pomůže někomu dál,“ vzpomíná Bohunka se slzami v očích. Jako by toho nebylo málo, krátce po opuštění vazby zemřel i Kristýnin tatínek, který spáchal sebevraždu.

Tříletá holčička se proto dostala do péče své babičky. Skromná Bohumila se nyní snaží o vnučku postarat a s láskou ji vychovat, ale její bydlení není pro malou holčičku vybavené a chybí jí dětský pokojík. Tým architektů a designerů proto pomůže Bohunce a její vnučce zrekonstruovat dosavadní bydlení, aby se obě mohly probouzet s vidinou lepších zítřků.

Podívejte se ve videoukázce na příběh statečné babičky. ■