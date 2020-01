Nejen Dominika Gottová, ale i fanoušci mají Tolkkiho dost: Vzkazují mu, ať se vrátí do Finska a nechá manželku na pokoji

Finský muzikant opět zásobuje sociální sítě svými příspěvky a snímky. Foto: Facebook T. Tolkkiho

Timo Tolkki svým nečekaným příletem do Prahy překvapil nejen manželku Dominiku Gottovou (46), ale také fanoušky, kteří se Dominiky zastávají a Tima začínají mít plné zuby.

Na schůzce s manželem byla Dominika údajně domluvená až začátkem března, tudíž s jeho brzkou návštěvou nejen že nepočítala, ale očividně o ni vůbec nestála. Timo dokonce vyhrožoval sebevraždou, a tak mu stále ještě jeho manželka řekla, že by ráda, aby se vrátil do Finska.

Po ostudě, kterou Timo ztropil svým příchodem do restaurace, kde Gottová pracuje, a kde ji prosil o peníze na nocleh, se na jeho facebookovém profilu rozjela ostrá diskuze.

„Kdyby se na mě něco takového lepilo, utíkala bych jak šílená. Pokud je nemocný, ať se jde léčit. Holka mi přijde veselá a milá, nechápu, jak k tomuhle přišla a co jí k tomu vedlo proboha,“ podivuje se jistá žena.

Některé zase rozohnilo, v jakém stavu přišel Timo vzdát hold památce zesnulého tchána Karla Gotta (✝80). Snímky z jeho návštěvy hřbitova bleskově obletěly internet. „Dovolil sis přijít k Mistrově hrobu v teplácích, teď budeš dělat cirkus v Praze,“ rozčiluje se žena, která se také zapojila do diskuze. „Nebylo by lepší, koupit si letenku do Finska?," reaguje další komentující.

Jiní zase nerozumí tomu, proč se Timo hodlá tři týdny zdržovat v Praze a bojovat o srdce své manželky, když ještě nedávno letěl do Mexika, kde se snažil utužovat vztahy s milenkou Claudií Pearl. Dokonce si na svém facebookovém profilu změnil rodinný stav na „rozvedený“. „Po dvou měsících jsem krátce viděl svou manželku!,“ napsal si nadšený Timo do statusu. „Tvoje manželka? Jaká manželka, když tu máš napsáno, že jsi rozvedený?,“ podivuje se jedna z fanynek, která stejně jako další, jeho jednání nerozumí. ■