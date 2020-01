Lenka Zahradnická čeká druhé miminko. Foto: Instagram L. Zahradnické

Herečka Lenka Zahradnická oznámila, že čeká druhé dítě. „Tak s pravdou ven.... I k nám do smečky se chystá další přírůstek,“ napsala na sociální síti.

Zahradnická už má dvouletou dceru Jasmínu. Otcem dětí je Lenčin partner Michal Vavro. „Jsme šťastní, jsme zvědaví a z předchozí zkušenosti vím, že tuhle jízdu si představit nedokážeme. A i kdyby, tak všechno bude jinak. Vím jediný, že tahle párty bude stát za to!“ uvedla Lenka a přidala vzkaz pro „člobrdu v břichu“: „Jsme praštěný, zrychlený, někdy zmatený, ale už teď Tě milujeme tak, že slovy to vyjádřit nejde. Táta, máma, ségra a ta nejvěrnější psí chůva na světě.“

Zahradnická patří k aktivním maminkám, ke své profesi se začala pozvolna vracet už krátce po narození Jasmínky. „Mohla jsem si to dovolit jen proto, že mám fungujícího muže, babičky i kamarádky. Dá se to zvládnout a mám toho tak akorát, takže to není na úkor ničeho, což je pro mě důležité,” zdůraznila Zahradnická, kterou mohou fanoušci vidět například v Divadle Palace, v A studiu Rubín nebo v La Fabrice.

Druhé těhotenství před časem oznámily také Lenčiny kolegyně Aneta Krejčíková (28) a Marie Doležalová (32). ■