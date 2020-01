Tomáš Řepka a Kateřina Kristelová Herminapress

Na svém Instastories zveřejnila foto Řepky ještě coby fotbalisty pražské Sparty, přes kterou se linul vítězoslavný nápis „Yes“.

Krajský soud v Plzni vyhověl stížnosti proti rozhodnutí okresního soudu, který Řepkovi žádost o podmínečné propuštění v listopadu zamítl.

Takto Tomáš Řepka nastoupil do vězení.

Aktu.cz

Z věznice na plzeňských Borech by tak měl být Řepka co nejdříve propuštěn a konečně si užívat na svobodě. Řepkovi byla podle Práva stanovena tříletá zkušební doba a dohled probačního úředníka. Musí tak sekat latinu, jinak půjde zpátky do vězení. Oficiálně měl z basy odejít až v dubnu 2021. ■