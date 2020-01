5 zajímavostí z Mrazíka: Marfuša s pijavicemi, jídlo potřené benzínem a zamilovaná Nastěnka

Mrazík je u nás velmi populární. Foto: reprofoto Mrazík

Oni sami totiž Mrazíkovi příliš neholdují a současná mladá generace ho nejspíš ani nezná. Pohádka neoslovila ani diváky v USA. Když ji tu v 90. letech vysílali poprvé, označili ji za jeden z nejhorších filmů všech dob.

My na ni ale nedáme dopustit a hodnou Nastěnku, pyšného Ivánka, rozmazlenou Marfušu, Dědečka Hříbečka a Babu Jagu si nenecháme vzít. Zásluhu na tom má ale také mimořádně dobrý překlad a dabing, který je mnohem lepší než originální znění.

Mráz, závěje i pijavice

Herci při natáčení docela trpěli. Kvůli nedostatku sněhu v okolí Moskvy se štáb musel přesunout na poloostrov Kola za polární kruh, kde všichni mrzli a zapadávali do obřích závějí. Nebohá Inna Čurikovová (76), která hrála Marfušu, si vůbec užila své.

V jedné scéně měla spadnout do rybníka a přijít o falešný cop. Když z vody vylezla, měla tělo poseté pijavicemi. Při čekání na Mrazíka se herečka měla zakousnout do jablka, ale ve skutečnosti dostala cibuli. Produkce totiž šetřila, kde se dá, takže na svatební hostině byla sice přichystána nádherná tabule, ale aby z ní herci neujídali, bylo veškeré jídlo potřeno benzínem.

Marfuša se trápila

Režisér Alexandr Rou (✝67) si do role Marfuši vybral původně Tamaru Nosovovou (✝79). Jenže pak na kamerových zkouškách viděl, jak Inna Čurikovová neodolatelně louská ořechy. Okamžitě měl jasno a postavu přeobsadil.

Čurikovová, která byla ve skutečnosti pohledná, měla z role ošklivé Marfuši velký mindrák. Dokonce prý uvažovala, že odejde od filmu. Naštěstí to neudělala a v Rusku dnes patří k hereckým legendám. A pokud vás zaráží režisérovo neobvyklé příjmení, je to proto, že jde o ruský přepis jména jeho irského otce, který se jmenoval Rowe.

Věčná Nastěnka

Představitelka Nastěnky Natalja Sedych (71) se na konkurz vypravila v necelých 15 letech bez vědomí rodičů. Roli dostala a pak nastal problém. Rodiče ji odmítli pustit na natáčení. Režisér Rou je musel dlouho přemlouvat – obměkčil je až Nastěnčin vysoký honorář.

Později se ale Natalja neprosadila. Objevila se ještě v pár filmech a s hereckou kariérou byl konec. V životě to moc jednoduché neměla. Manžel se s ní rozvedl a jediný syn zůstal u něj. A jeden z jejích milenců se ji pokoušel uškrtit a pak na ni ještě vytáhl nůž. Naštěstí přežila.

Natalja Sedych dostala v Mrazíkovi svou vůbec první pusu od kolegy Eduarda Izotova (✝66), který hrál Ivana. Není divu, že se do něj platonicky zamilovala, ale o 12 let starší Izotov si toho nejspíš ani nevšiml a ona sama mu to nikdy neřekla.

Ivanův smutný konec

Představitel Ivana měl později oplétačky se zákonem. Na počátku 80. let se pokoušel vyměnit valuty za rubly, což byl v SSSR trestný čin. V kriminále si kvůli tomu odseděl 2,5 roku a navíc přišel o veškerý majetek. Po propuštění na svobodu z něj byl zlomený člověk. Prodělal několik mrtvic a skončil na vozíku. Nakonec přišel i o paměť a poslední roky svého života strávil na psychiatrické klinice. ■