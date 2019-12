Pohovka, pohádky a odpočinek: Zpěvák Petr Kolář popsal, jak tráví poslední dny v roce

Petr Kolář si užívá odpočinek. Michaela Feuereislová

Zpěvák Petr Kolář (52), kterého pravidelně vídáme na koncertních i divadelních podiích, má během roku naplněný diář, v prosinci pak vystupuje téměř každý den. My jsme ho zastihli na tiskové konferenci k obnovené premiéře muzikálu Kat Mydlář a zeptali jsme se ho, jak tráví svátky.

„Na Vánoce vždy těším a každoročně je trávím tradičně. Na Štědrý den jsme u rodičů mé přítelkyně Lenky. Další dny vánočních svátků vezmeme děti a jedeme za mou rodinou do Budějovic, takže každým rokem to má téměř stejný scénář,“ sdělil Kolář a prozradil, co u nich na stole nesmí chybět.

„Na štědrovečerní večeři nesmí chybět kapr, a protože jsem polévkový, tak miluji rybí polévku, na kterou se vždy moc těším. Také nechybí bramborový salát. Jsme prostě tradiční,“ dozvěděli jsme se od zpěváka.

„Hlavně si užíváme pohodu, stihneme zhlédnout i nějaké pohádky, takže prostě česká klasika,“ upřesnil Petr, který si dopřává odpočinek i kvůli muzikálu, který se na jaře po 9 letech vrací. „Na Kata Mydláře se moc těším, role Jessenia mě už tenkrát před lety, když jsem ho hrál v Divadle Broadway, bavila, nikdy se mi neohrála, tak doufám, že si po přečtení scénáře vzpomenu na zkouškách na všechny texty,“ dodal závěrem Petr Kolář. ■