Allee Willis Foto: Kristin Callahan/Everett Collection, Profimedia.cz

Ve dvaasedmdesáti letech v úterý zemřela Allee Willis, spoluautorka písně I´ll Be There for You známé ze seriálu Přátelé.

Úmrtí skladatelky potvrdila její dlouholetá přítelkyně, producentka Prudence Fenton. Příčinou smrti byla zástava srdce.

Willis kromě kapely The Rembrandts, která I´ll Be There For You nazpívala, spolupracovala s The Pointer Sisters (Neutron Dance), Pet Shop Boys a Dusty Springfield (What Have I Done to Deserve This?) nebo Earth, Wind & Fire (September, Boogie Wonderland).

Willis studovala žurnalistiku, v roce 1969 se přestěhovala do New Yorku, kde začala psát pro nahrávací společnosti. Od roku 1972 se věnovala skládání.

Získala dvě ceny Grammy, jednu za soundtrack k filmu Policajt v Beverly Hills, druhou za muzikál The Color Purple. Za píseň z Přátel byla nominovaná na cenu Emmy.

Milovnice kýče, jak píše BBC, žila ve světle růžovém domě v Los Angeles, jenž byl s odkazem na zmíněný hit kapely Earth, Wind & Fire známý jako Willis Wonderland. ■