Vendula Pizingerová pokořila smutné datum, kdy zemřela na rakovinu její dcera: Pro nadaci vybrala přes 22 milionů

"Předchozí rekord jsme měli před lety, když Prima vysílala koncert v rámci VyVolených. To bylo něco kolem 21 miliónů korun. Ta dvaadvacítka pro mě byla magická, špatná, snad se to teď prolomilo. Věřím, že už bude jen šťastná," doufá Vendula, která na koncertě na dcerku zavzpomínala. "Klárka je pořád součástí mého života a je i součástí mé budoucnosti pro Kapku naděje," svěřila s tím, že už dva dny po smrti dcery měla připravené zakládací listiny nadace.

"Nepředpokládala jsem, že odejde. Nadaci bych asi stejně dělala, protože jsem viděla na vlastní oči, co v nemocnicích potřebují a jaký je ten běžný denní chod. Tu potřebu jsem cítila jako člověk," doplnila.

Částka, která se vybrala, není ještě konečná. Dražit se totiž budou i jedny z šatů, které Vendula na koncertě oblékla. Ty červené, jež má na sobě v našem rozhovoru, jí ušila na míru návrhářka Dominika Sedláčková, ale měla je pouze zapůjčené. Do dražby půjdou zelené s výšivkou od Osmanyho Laffity, které můžete vidět v naší fotogalerii.

A aby rozhovor nekončil jen smutně, zajímalo nás, zda i letos dostala Vendula od svého manžela Pepy zadání, aby v rámci koncertu řekla nějaké bizarní slovní spojení. "Tentokrát to byla hypergalaktická slepice, doufám, že nemyslel mne. Ale řekla jsem to, takže úkol byl splněn a on mi za to jako vždy musí splnit přání. Má na výběr dvě. Přála bych si buď jízdu psím spřežením na sněhu, anebo šíšu na kouření, která svítí. Tak jsem zvědavá, co vybere," prozradila nám. ■