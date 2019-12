Michal Dvořák

"U nás doma jsou tradiční jen dárky a stromeček, a to hlavně kvůli klukům,“ řekl Michal Dvořák. "S manželkou se nám nelíbí, jak se Vánoce zvrhly do takového toho klasického vánočního obžerství a šílenství. Tomu se chceme vyhnout, a tak vyrazíme už o týden dřív na lyže a pak tam strávíme i celé svátky," dodal muzikant.

Konec roku bude mít ale Michal také pracovní, protože startuje přípravy nové multimediální show. "Na říjen 2020 chystáme nový projekt Drawman s podtitulem The Mystery of Alphonse Mucha, který jak věřím naváže na úspěchy multimediální show Vivaldianno. Doposud jsme navázali spolupráci se světovými umělci jako je Pierce Brosnan, sólistka Hanse Zimmera Tina Guo a jednáme i s dalšími významnými jmény. O koho jde, zatím neprozradím. Ale jsou to důvody, proč budu muset i během dovolené dojíždět do Prahy za prací,“ uzavřel Dvořák. ■