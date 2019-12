Poprvé v životě stráví konec roku u moře: Kam plánuje Marian Vojtko po Vánocích odletět?

Marian Vojtko promluvil o dovolené. Super.cz

Zatímco dříve trávil konec roku na horách a užíval si sníh, letos vyzkouší něco nového. Marian Vojtko (46) dal na rady přátel a kolegů a na konci roku si zabalí kufry a odletí za teplem. „Plánuji malou dovolenou do tepla, do Emirátů nebo někam do Afriky. V životě jsem nebyl na Silvestra u moře a každý mi říká, že je to super. Pro mě je Silvestr zima a sníh, lyžování, takže letos poprvé zkusím zažít Silvestr u moře,“ prozradil Marian.

Zpěvák si stále snaží udržovat postavu zdravým stravováním a cvičením, ale trochu se bojí, že si to během svátků pokazí. „Tam musím mít hezkou postavu, ale Vánoce mě asi rozsekají,“ řekl Super.cz zpěvák a prozradil, co má nejraději. „U nás se to jmenuje opekance, to jsou takové bochánky s mákem a máslem, to mám nejraději, to je jídlo mých babiček a máma už se to naučila od babičky dělat. Samozřejmě držíme půst, máma jí až po půlnoční mši, my s tátou to nikdy nevydržíme,“ řekl Marian na tiskové konferenci muzikálu Kat Mydlář.

Ten se vrátí na jaře na divadelní prkna po devíti letech. „Budu opět Mydlář a moc se těším. Tenhle muzikál pro mě byl top, a to nejen pro mě, ale i pro moji mámu. Muzikál se vrací a moje maminka si přijde na své, protože říkala, že tenhle muzikál patří do její topky,“ svěřil se zpěvák, který si toho po letech prý ale moc nepamatuje.

„Trochu složitější bude to zkoušení, po devíti letech si pamatuji jen písničku Právo mám, protože ji zpívám na koncertech, takže to bude těžká práce,“ prozradil Vojtko s tím, že do kostýmů se vejde bez problémů. „Myslím, že mi kostýmy budou, protože tehdy jsem bych trochu objemnější. Ale netěším se na ně, protože jsou těžké. Měli jsme obrovské kostýmy, které svítily, bylo tam uvnitř zařízení, a to dostat na sebe, a ještě s tím chodit po jevišti, to bylo náročné. Ale ve tmě to bylo nádherné,“ popsal muzikál, který se znovu objeví na prknech Divadla Broadway. ■