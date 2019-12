Překvapení pro novou partnerku Mariana Vojtka: Hvězda Čarodějky ji vezme na Vánoce k rodičům

Marian Vojtko vezme na Vánoce k rodičům novou přítelkyni. Super.cz

"Přiznám se, že maminka pro mě chce tu nejlepší ženu na světě, takže s mými partnerkami nevycházela vždycky dobře. Nezazlívám jí to, protože mě zná, ví, jaký jsem a koho vedle sebe potřebuju. Ale maminka je zdravotní sestra, partnerka lékárnice, takže k sobě nemají daleko ani profesně. Obě se starají o moje zdraví," řekl nám Vojtko.

Vypadá to, že vše je na dobré cestě a Marian se dokonce rozhodl, že přítelkyni vezme na Vánoce k rodičům na Slovensko. "Měli bychom strávit Vánoce společně. Těším se na to. I na to, jak půjdeme na půlnoční mši, kterou mám moc rád. Ještě jsem to tedy přítelkyni neoznámil, tak se to možná dozví až z tohoto videa. Snad nebude moc ve stresu. Ale nemá se čeho bát. Rodiče nekoušou," ujišťuje Marian. ■