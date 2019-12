Představa romantické chvilky pro Lucii Křížkovou? Hodlá si v mrazu vysekat díru v ledu na Lipně a potopit se!

Lucie Křížková Super.cz

Moderátorka a modelka Lucie Křížková (35) jde v otužování tak daleko, že si plánuje vysekat díru v ledu a ponořit se na Lipně. "Byla jsem letos v zimě třikrát v rybníce, každý den se sprchuju studenou vodou. Jsem otužilec začátečník. V prosinci jsem ještě nebyla. Přituhuje. Venku je jeden stupeň, jsem na to zvědavá. Vydržet, to je výzva," řekla Super.cz Křížková.

"Představa koupání v rybníce, když si vysekáte díru do ledu a všude je bílo, je romantická. Tak jsem zvědavá, jestli to v mrazu zvládnu. Těším se na to. Teď prý má řeka kolem pěti stupňů, ve spodních vrstvách méně. V zimě se voda neměří, nemá to úplně smysl, moc to lidi nezajímá," usmívá se moderátorka.

"Je to v hlavě. Když je člověk zdravý, na tu chvilku to vydrží. Manžel dnes přišel a ukázal mi, že si koupil neoprenové plavky. Vadí mu při otužování, že mu namrzají intimní partie. Je statečnej. Příště jde se mnou zase, máme takové romantické chvilky," dodala Lucie. ■