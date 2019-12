Vrátí se Dominika Gottová do Česka? Ve Finsku jí a manželovi kvůli neplacení nájmu hrozí vystěhování

Dominika Gottová Michaela Feuereislová

Dominika se to prý dozvěděla náhodou. „Přerovnávala jsem noviny a našla jsem mezi nimi dopis, že Timo půl roku neplatil nájem a že pokud ho neuhradíme, budeme vystěhováni. Ten dluh dělá v přepočtu na české koruny okolo 200 tisíc korun,“ řekla Blesku. S tím, že neví, co bude dělat.

Nabízí se proto otázka, zda to ve Finsku nezabalit a nevrátit se domů do Česka. I tato varianta je ve hře, přiznala Dominika, i když ne na prvním místě. „Mám tady dobrou práci a nechce se mi ji opouštět. Ale vůbec nevím, jak to s bydlením vyřešit, takže všechny varianty jsou na stole,“ dodala Gottová. ■