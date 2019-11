Ilustrační foto Profimedia.cz

Tenhle klučina chtěl asi udělat dojem na svou přítelkyni a ukázat jí, jak se správně degustuje víno. Tedy spíš, jak someliér ochutnává víno. To má chviličku poválet po jazyku, nasát chuť a poté vyplivnout a sdělit svůj verdikt. Jenže chlapec asi neprošel dobrým školením a zapomněl, že sklenice jsou zaoblené tak, že když do nich plivne silněji, dostane také nepříjemnou odpověď. Jen se sami podívejte, jak se to nedělá.